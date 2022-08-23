Пропагандисты вновь пытаются разогнать нелепые слухи о звезде российской эстрады Алле Пугачевой, муж которой осудил войну в Украине. РосСМИ опозорились дезинформацией об артистке, в частности, сообщили, что она умерла, информирует «НБН».

Псевдожурналисты ресурса «Дни.ру» сообщили о кончине знаменитости. В заголовке статьи пропагандисты написали, что поклонники несут цветы и свечи к умершей от шестого инфаркта Пугачевой.

При этом авторы материала умолчали о том, что в действительности речь идет о матери звезды Зинаиде Архиповне, которая умерла от этого заболевания, и именно на ее могилу, якобы приходят россияне.

В то же время Пугачева засветилась в воскресенье, 21 августа в Латвии. Примадонна вместе с подругой, певицей Лаймой Вайкуле появилась на премьере фильма «Жена Чайковского» российского режиссера Кирилла Серебренникова. Фотографы запечатлели звезду на мероприятии.

Отметим, что российские СМИ регулярно стараются очернить Пугачеву и Галкина, которые уехали из РФ после вторжения путинской армии в Украину.

Сама певица публично не осудила войну, в отличие от своего мужа. Украинский ведущий предположил, почему артистка до сих пор не высказалась о войне.