Фото с отдыха Роберта Дауни опубликовано на странице фанов актера в Twitter, сообщает «НБН».

Однако пользователи соцсети заметили у звезды носки Adidas с надписью «Россия», созданные в сотрудничестве с дизайнером Рубчинским. Знал ли актер, что написано на его носках, пока неизвестно, но фанаты так увлеклись, что даже желто-голубой рюкзак не спас звезду от хейта:

«Он поддерживает Россию? Там надпись «Россия» на его носках»

«Эй, что за… Зачем вы надели эти носки?»

«Вы поддерживаете Россию? Что вы об этом думаете? Вы на стороне Танатоса?»

«Хорошо, что тогда победил Капитан Америка».

«Носки «Россия»? Серьезно? Ты ужасен, Роберт!! Не Железный человек — а человек-дерьмо, не Шерлок – Shitlock. О, тебе стоит поучиться у Камбербэтча, как быть настоящим Шерлоком!».

«Носки «Россия»… Роберт поддерживает фашистскую Россию? Позор».

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