Как сообщает «НБН», в своем аккаунте в Instagram он выложил видео того, как 73-летняя Алла Пугачева выходит из своего «Роллс-Ройса», открывая дверь ногой.

Аллуся, как же тебя не хватало!

— подписал Гуляев ролик.

Уже давно [в Москве], просто не могла никак собраться. А ты читаешь, что меня нет?

— говорит на видео певица, видимо, имея ввиду фейковую новость о ее якобы смерти.

Как рассказал концертный директор певицы, Пугачева вернулась в Москву давно, «потому что это ее дом», но пока концертов в России не планирует.

Вернулись ли с ней дети и супруг Максим Галкин, неизвестно. Напомним, Пугачева вместе с Галкиным и детьми покинула Россию и переехала в Израиль. По словам певицы, ее отъезд был связан с проведением отпуска и намерением поправить свое здоровье. Спустя несколько месяцев пара вместе с детьми поселилась в курортном городе Латвии Юрмале.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против супруга исполнительницы Максима Галкина якобы за фейки по поводу российской армии. Артист активно высказывался в поддержку Украины и осудил войну.

Напомним, ранее мы писали о том, что Пугачева впервые публично поддержала позицию Галкина, осудившего войну