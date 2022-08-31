Бабкина вышла на сцену в Луганской академической филармонии, где пела для российских оккупантов и местных жителей на русском и на украинском языках. В комментарии изданию iz.ru народная артистка РФ объяснила, что таким образом она хотела «сохранить разновидность культуры», информирует «НБН».

Путинистка заявила, что она намеренна выступить в других городах Донбасса. Певица, говоря о жителях этих городов, отметила, что к этому региону «сложилась такая историческая несправедливость», подчеркнув, что «тот же Донецк страдает ежедневно».

Вместе с тем Бабкина похвалила российских захватчиков, от которых страдает Донбасс и другие украинские территории. Военных преступников она назвала «героями, которые продолжают дело своих отцов и дедов», а также призвала за них молиться и поддерживать.

Отметим, что неоднократно пела для россиян на украинском языке певица Таисия Повалий, которая молчит о кровопролитии в родной стране. Артистка отправилась со звездами-путинистами в тур, посвященный любимцу боевиков «ЛДНР» Иосифу Кобзону.