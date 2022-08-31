Пресс-служба президента Украины объяснила причины награждения экс-коллег Владимира Зеленского из «Квартала 95», а также других украинских знаменитостей, информирует «НБН» со ссылкой на «НВ».

Как сообщили на Банковой, Кошевой, Пикалов и другие работники шоу-бизнеса получили ордена за «мощную волонтерскую деятельность» на протяжении многих лет с 2014 года или с февраля этого года.

В частности, звезды давали концерты для украинских военных в городах, где проходят боевые действия, участвовали в благотворительных выступлениях за рубежом, собирая средства для ВСУ, а также были медийно активными, защищая интересы Украины.

Ранее в интервью актер и шоумен Евгений Кошевой рассказал о встрече с другом, экс-коллегой, главой государства Владимиром Зеленским во время войны. Юморист сообщил, какое самочувствие и настрой у президента в такой сложный для страны период.