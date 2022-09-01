На своей странице в Instagram юморист опубликовал видео из Дабл Бэя в Сиднее. Выяснилось, что после возвращения его супруги вместе с детьми в Москву, комик из Европы отправился в Австралию, где состоится его очередное благотворительное выступление, информирует «НБН».

Галкин показал подписчикам зиму, которая в этой стране закончилась 31 августа. Пародист сообщил поклонникам, что он находится в потрясающем месте.

Известно, что в Австралии артист пробудет недолго, поскольку у него запланированы концерты в Европе, в частности, в Барселоне уже раскуплены билеты на его выступление.

Напомним, что супруга Галкина, легендарная певица Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой вернулась на родину. О приезде звезды в Российскую Федерацию стало известно от близкого друга артистки, дизайнера Игоря Гуляева.