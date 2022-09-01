Сабуров недоумевает, почему он стал жертвой русофобии, если он казах по национальности. Комик убежден, что украинцы и известные бренды должны были заслужить эмпатию граждан страны-агрессора, а не заниматься разжиганием ненависти, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

По словам юмориста, украинцы решили «отменить» россиян, начав с него. Сабуров не понял, почему на его концерты зрители стали приходить с флагами Украины, а активисты призывали высказаться о войне. Комик считает, что с такой просьбой они могли прийти на «рыбалку кыргызов» или «залезть в клетку к российским бойцам UFC».

Сабуров назвал украинцев идиотами, после чего взялся за россиян, которые говорили, что им стыдно за свою страну и правительство, заявив, что ему «не стыдно, хоть он и не русский».

Ранее оскандалился в Сети голливудский актер Роберт Дауни-младший. Знаменитость раскритиковали за завуалированную поддержку страны-агрессора после того, как он появился в носках с надписью «Россия».