Продюсер, который родом из Херсонской области, убежден, что этот регион никогда не смирится с российской оккупацией и не повторит судьбу аннексированного Крымского полуострова, информирует «НБН».

В интервью YouTube-каналу SportArena Кондратюк рассказал, что на Херсонщине живут совсем другие люди, чем в Крыму. Говоря о бывшем главе Херсона, предателе Украины Владимире Сальдо, шоумен отметил, что в регионе таких, как он максимум до 15%. Телеведущий заверил, что в области местные имеют проукраинские взгляды.

«Это не Крым, я клянусь», — подчеркнул продюсер, добавив, что в его окружении не было тех, кто бы стремился к РФ.

Напомним, что в мае Кондратюк высказался о «хороших» россиянах. Шоумен рассказал, что не так с либералами РФ и почему украинцам не стоит слушать то, что они говорят.