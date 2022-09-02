В интервью блогеру Ростиславу Калацинскому Камалия, которая в прошлом дружила и выступала с Киркоровым, высказала смелое предположение о том, почему певец публично поддержал войну, оккупацию регионов Украины и выходил на сцену перед оккупантами, информирует «НБН».

По словам звезды, после полномасштабного вторжения армии РФ она звонила и писала путинисту с призывом не молчать о вооруженной агрессии его страны. Однако поп-король российской сцены игнорировал ее просьбы, а позже заблокировал.

Провоенные призывы певца и его концерты в захваченных городах Украины не убедили Камалию в том, что он искренне поддерживает кровопролитие. Знаменитость считает, что ее бывший друг внутри иного мнения о войне. Однако в угоду его хозяину, президенту-агрессору Владимиру Путину, от которого он очень зависим, Киркорову приходится говорить то, что понравится диктатору.

Напомним, что в июле Киркоров выступил в городах аннексированного Крымского полуострова. На концертах присутствовали российские захватчики, военные преступления которых путинист назвал «героическими подвигами».