О визите поклонника Путина в «народную республику» Донбасса стало известно благодаря фото, которые распространили российские Telegram-каналы, информирует «НБН».

В захваченном Донецке российский актер в военной форме с шевроном боевиков «ДНР» «селфился» с сепаратистами и прокатился в троллейбусе.

Отметим, что в апреле Охлобыстин в состоянии алкогольного опьянения в телефонном разговоре с писателем Александром Никоновым заявил, что он намерен ехать в Украину вместе с женой, чтобы «воевать за победу» России.

Никонов, который убеждал актера в том, что РФ уже проиграла эту войну, сделал запись беседы с нетрезвым путинистом и выложил его полный текст в своем блоге. Тогда путинист заявлял, что он готовится ехать на фронт, поэтому всех обзванивает, чтобы поделиться своей радостью.