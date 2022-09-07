В интервью оппозиционной российской журналистке Екатерине Гордеевой поп-дива рассказала, что в начале полномасштабной войны в Украине она писала и рассылала видео происходящего в родной стране знакомым в России. Певица надеялась, что она сможет достучаться до кого-то из них, однако вскоре осознала, что это бесполезная затея, информирует «НБН».

Звезда отметила, что с 24 февраля каждый из них уже сделал свой выбор. По словам артистки, она была поражена количеством людей, которые поддерживают кровопролитие в Украине.

Лобода рассказала и о приватных диалогах в начале войны с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. Знаменитость отметила, что он писал ей и поддерживал, однако подробности бесед раскрывать не стала, добавив, что не хочет никого подставлять.

Ранее о Киркорове высказалась украинская певица Камалия, которая когда-то дружила с ним. Артистка убеждена, что поп-король российской сцены против войны, однако не может заявить об этом, поскольку должен угождать своего хозяину Владимиру Путину.