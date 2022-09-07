Текст обращения 78-летнего артиста вызвал бурю негодования у украинцев, поскольку Уотерс призвал нашу страну капитулировать. Музыкант посмотрел интервью Зеленской и ему не понравилось, что первая леди выразила уверенность в том, что кризис будет короче, если Украина получит сильную поддержку, информирует «НБН».

Основатель Pink Floyd призвал Зеленскую повлиять на мужа, чтобы он закончил войну на Донбассе и признал «частичную автономию» этих оккупированных Россией территорий.

Первая леди Украины не стала тянуть с ответом и опубликовала жесткое сообщение в своем Twitter-аккаунте. Жена президента напомнила Уотерсу, что Россия напала на нашу страну, где убивает людей и уничтожает их города, а украинцы защищают родную землю и будущее своих детей.

Зеленская добавила, что, если Украина откажется бороться, завтра ее уже не будет. Бывшему лидеру Pink Floyd она посоветовала просить мира у президента другой страны, подразумевая Владимира Путина.

Ранее первая леди Украины рассказала, что ее оскорбляет удивление людей относительно того, что ее муж не уехал из страны после начала большой войны с Россией.