Физиогномист и эксперт по анализу поведения Артем Павлов прокомментировал странный жест звезды советской и российской сцены Аллы Пугачевой у гроба Гробачева, информирует «НБН» со ссылкой на издание Daily Storm.

На похоронах легендарная артистка крестилась и грозила покойному генсеку СССР пальцем. По словам эксперта, этот жест – некий укор, будто Примадонна пыталась поругать советского политика.

Также он объяснил, почему знаменитость часто потирала руки во время прощальной церемонии. Павлов отметил, что такие движения ладонями свидетельствуют о попытке певицы успокоить себя, справиться со стрессом, собраться перед контактом с близкими последнего советсткого лидера.

Напомним, что в прошлом месяце российские СМИ опозорились фейком о кончине Пугачевой. Издания в очередной раз похоронили легендарную артистку.