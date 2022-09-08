В интервью изданию «КП в Украине» ведущая предвыборных дебатов в 2019 году рассказала, как изменился Владимир Зеленский за три года управления Украиной, информирует «НБН».

По словам Фроляк, главе государства достался трагический момент и решающий период в истории нашей независимой страны. Она убеждена, что «война создала другого Зеленского».

Шеф-редактор информационной службы ICTV убеждена, что руководитель страны стал намного мудрее, поскольку война – момент, при котором нельзя допускать ошибки. Кроме того, вместе со своим лидером во время борьбы с российскими захватчиками пережили поразительную трансформацию и украинцы.

Ранее Фроляк призналась, почему ее разочаровали либеральные российские интервьюеры. Ведущая объяснила, почему она не доверяет таким журналистам, как Гордеева, Дудь и Собчак.