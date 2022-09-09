В интервью для YouTube-канала «И Грянул Грэм» Данилко высказался о российских коллегах, которые никак не комментируют вторжение армии их страны в Украину. В частности, артист высказался о молчании Пугачевой, информирует «НБН».

Певец считает, что легенда российской эстрады все делает правильно и в ее случае молчание – золото. По его словам, многим он бы посоветовал молчать, чем говорить.

Данилко вспомнил комментарий российского журналиста Артура Гаспаряна, который высказывался о Пугачевой, отмечая, что она молчит очень красноречиво, поскольку все все понимают.

Украинец подчеркнул, что он оценивает людей по их поступкам и вспомнил, как Алла Борисовна приходила ему на помощь в сложных ситуациях. Звезда заступалась за него на «Евровидении», а позже пригласила на открытие «Радио Алла», когда он был запрещен в России.

Ранее Данилко рассказал, что думает о предательстве Украины коллегами по сцене, в частности, высказался о молчании Ани Лорак и Таисии Повалий.