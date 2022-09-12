В комментарии пропагандистскому изданию путинист отреагировал на намерение «запретить» Ротару в России, которая осудила войну РФ против родной страны, информирует «НБН».

По словам Соседова, якобы на вопрос «чей Крым?» национальная легенда Украины ответит «мой», поскольку постоянно жила полуострове с 1976 года. Музыкальный критик объяснил, что певица старалась находиться в морском климате, поскольку страдает от эмфиземы легких, именно поэтому ей было тяжело в Киеве или Москве, где она «всегда задыхалась».

Журналист призвал россиян пожалеть украинскую артистку за «поддержку националистов». По его мнению, Ротару выступает за независимость родной страны, поскольку «попала под каток нацистов» и якобы получает угрозы и боится за жизнь родственников в Крыму.

Напомним, что Ротару осудила российское вторжение в Украину. Легендарная певица призналась, что ее сердце разрывается на части, когда она видит преступления оккупантов против ее соотечественников.