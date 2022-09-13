На сайте Kontramarka появился анонс тура Лорак по Германии и Чехии: певица намеренна приехать с концертами в восемь городов двух стран и исполнить свои старые хиты и композиции из нового альбома, информирует «НБН».

Несмотря на то, что уже восемь лет артистка – нежеланный гость в родной стране из-за связей с РФ, на сайте ее называют «самой титулованной украинской певицей».

По всей видимости, знаменитость надеется использовать украинский паспорт и звания, чтобы гастролировать в Европе. Украинцы в соцсетях не стали скрывать свое возмущение из-за намерения певицы заработать на своем гражданстве.

Напомним, что после вторжения РФ в Украину Лорак осталась без источников дохода. Кроме того, недавно стало известно о том, что концерт артистки в Новосибирске, который был запланирован на ноябрь, не состоится, поскольку некоторые пропагандисты объявили звезду предательницей.