Как сообщает «НБН», Максим рассказал, что «доказательная база Министерства юстиции не выдерживает никакой критики». По его словам, политической деятельностью он не занимается, а деньги из Украины он получал «лет десять назад», когда выступал там с концертами.

Я не занимаюсь политической деятельностью. Со сцены в своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой, занимаюсь этим уже 28 лет. Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Искренне и оставаясь честным перед самим собой

— сказал Галкин.

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Пародист добавил, что «искренность и честность не оплачивается у приличных людей».

К которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь. Поэтому: иноагент так иноагент. Я к иноагентам себя не отношу

— сказал Галкин.

Напомним, иностранный агент в России — юридическое или физическое лицо, которое, по версии властей страны, или получает иностранное финансирование, или участвует в политической деятельности в интересах иностранных источников.

После начала российской агрессии этот список стремительно пополняется критиками войны. В него уже включили журналистов Александра Невзорова, Алексея Венедиктова, Юрия Дудя, Екатерину Шульман, историка Тамару Эйдельман и многих других людей с антивоенной позицией.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Галкин сообщил, где находится после возвращения Пугачевой в Москву