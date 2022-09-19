Собчак обвинила украинцев, которым не понравилось, что испанский бренд Zara пригласил в свою рекламную кампанию российскую модель Наталью Водянову, в нацизме. На резонансное заявление псевдожурналистки эмоционально отреагировала Ефросинина, информирует «НБН»

Телеведущая на своей странице в Instagram опубликовала видеообращение к скандальной интервьюерше, поинтересовавшись у нее, каким словом она может назвать российских военных, которые совершили зверства в Украине.

Ефросинина отметила, что Собчак – самое большое разочарование для нее среди публичных людей РФ. Украинка в своем обращении отметила, что путинистка «не следит за трендами» и пока другие звезды РФ, которые ранее молчали, высказываются, она обвиняет граждан нашей страны в нацизме.

Намекая на Аллу Пугачеву, телеведущая отметила, что некоторые публичные персоны начали просить признать их иноагентами, осознавая, что это «их последний вагон». Также она добавила, что уже и из пропаганды Кремля исчез термин «денацификация».

Ефросинина посоветовала «оппозиционерке» учить новую лексику: «изоляция», «тотальная ненависть украинцев к россиянам», «победа Украины». В комментариях к публикации телеведущей пользователи соцсети отметили, что россиянка намеренно сделала скандальное заявление, чтобы переключить на себя внимание от зверств оккупантов в Изюме.

Напомним, что украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, в чем заключается большая драма Собчак.