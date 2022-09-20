Новая публикация появилась в Instagram и Facebook аккаунтах звезды. Певица написала пафосный пост о любви и сострадании, информирует «НБН».

Лорак предвидела комментарии украинцев, поэтому предусмотрительно закрыла комментарии в Instagram, однако в Facebook не стала ограничивать возможности пользователей соцсети.

Разочарованные украинцы оставили более тысячи комментариев, подчеркнув, что творчество предательницы их уже не трогает, и посоветовали оставаться в России петь для президента-агрессора Владимира Путина.

Отметим, что недавно стало известно о попытке Лорак поехать в тур по Германии и Чехии. Ради того, чтобы выйти на сцену в Европе, артистка назвала себя «самой титулованной украинской певицей».