В интервью изданию «КП в Украине» телеведущий высказался по поводу дискуссии вокруг Николая Гоголя, уроженца села Новые Сорочинцы на Полтавщине, и киевлянина Михаила Булгакова, информирует «НБН».

Журналисты поинтересовались у Горбунова, стоит ли мириться с тем, что этих авторов называют русскими писателями, на что шоумен заявил, что ничего украинского он бы стране-агрессору не отдавал.

«Наше должно быть нашим», — подчеркнул телеведущий.

Горбунов отметил, что никто не может сказать, как Булгаков, которого часть общества считает пророссийским, на самом деле относился к Украине, читатели лишь могут аппелировать к высказываниям персонажей в его произведениях. Однако неизвестно является ли позицией автора такое мировозрение героев его книг.

Говоря о Гоголе, писавшем на русском языке, шоумен упомянул Сикорского, который является украинцем, однако жил и работал в Америке.

По мнению Горбунова, все украинское, хорошее или плохое, остается украинским, поэтому артист не отдавал бы России даже одной нашей буквы.

Ранее Горбунов рассказал, как украинский язык спасал жизнь его друзьям на войне.