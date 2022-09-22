Выпуск шоу с участием министра иностранных дел опубликовано на YouTube-канале The Late Show with Stephen Colbert, информирует «НБН».

Кольбер поинтересовался у дипломата о впечатляющем контрнаступлении украинских защитников в Харьковской области. Глава МИД отметил, что успехи нашей армии в этом регионе показывают всему миру, что украинцы знают, как побеждать и делают это.

Ответ Кулебы публика встретила громкими овациями, на что министр отметил, что все аплодисменты должны быть для украинского народа и отважных военнослужащих. Слова дипломата тронули зрителей, которые продолжали долго хлопать стоя.

Руководитель МИД высказался и о фейковых референдумах, которые оккупанты решили провести на временно захваченных территориях нашей страны.

Кулеба подчеркнул, что Путин может «устроить бутафорию и назвать это частью Луны», однако украинцы продолжат сражаться за родину, вернув каждый метр своей земли.

Напомним, что нидерландский комик потроллил россиян за псевдереферендумы в Украине. Юморист выпустил шутливый ролик, где рассказывает о выгодах быть провинцией Нидерландов и агитирует граждан РФ голосовать за присоединение к его стране.