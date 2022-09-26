Пригожин сообщил, что муж дочери получил повестку в военкомат после объявления призыва в России. Продюсер рассказал, что месяц назад у него родился внук, однако перспектива мобилизации затя омрачает радость путиниста, информирует «НБН».

Пригожин, который не осудил кровопротилие в Украине, с дрожью в голосе рассказал тревожную новость во время развлекательной программы «Звезды сошлись».

Продюсер не стал уточнять, есть ли боевой опыт у мужа его дочери и почему его не должны забирать в вооруженные силы, если рождение одного ребенка не является основанием для освобождения от призыва в ВС РФ.

Отметим, что еще девять лет назад путинст признавался, что скрывает своего сына от армии за рубежом и жаловался, что молодых людей в России принуждают к прохождению военной службы. При этом он утверждал, что в случае войны он сам научит своих детей собирать автомат и они пойдут добровольцами.

Напомним, что нидерландский юморист опубликовал ролик-агитацию для россиян, высмеяв фейковые референдумы Кремля в Украине.