В последний день сентября Тина Кароль порадовала поклонников англоязычным альбомом Scandal, куда вошли композиции, которые ранее певица исполняла на русском языке. Над пластинкой звезда работала с саунд-продюсером Аркадием Александровым, за что ее раскритиковали в Сети, информирует «НБН» со ссылкой на «НВ».

Пресс-служба исполнительницы сообщила, что Александров не раз конкретно озвучивал певице свою антивоенную позицию, кроме того, он не посещал РФ с 1999 года, несмотря на то, что он работал с российскими знаменитостями. В команде Кароль отметили, что саунд-продюсер – украинец и живет в Киеве.

Сообщается, что над адаптацией текста альбома на английском языке работала Яна Майорникова, поскольку после полномасштабного вторжения российских войск в Украину певица больше не выходит на сцену с русскоязычными хитами.

Напомним, что ранее Кароль высказалась о запрете российской музыки в публичных местах.