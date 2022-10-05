Подруга легендарной певицы рассказала российскому изданию News.ru, что Пугачева решила переехать за границу из-за травли ее детей в школе. По словам Аксеновой, дети задавали Гарри и Лизе вопросы об их отце Максиме Галкине, который осудил войну в Украине, информирует «НБН».

«Если в интернете зубоскалят, то и в школе будут», — отметила подруга знаменитости.

Она добавила, что дети все понимают, переживают, приходят домой и задают вопросы. Двойняшек дразнили в школе, поэтому Пугачева, которая хочет покоя для них, приняла решение вновь уехать за границу.

Напомним, что Пугачева получила гражданство Израиля, куда она выехала с семьей после полномасштабного вторжения армии РФ в Украину. Журналисты показали новый паспорт российской певицы.