«Чиновник» обратился в Министерство внутренних дел страны-агрессора, потребовав признать украинскую песню экстремистской и лишать свободы сроком на 5 лят тех людей, кто ее исполняет, якобы за «популяризацию нацизма», информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Волков сравнил песню «Ой, у лузі червона калина» с произведением диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера «Mein Kampf» («Моя борьба»).

Кроме того, ставленник Кремля заявил, что якобы под эту песню украинские защитники «избивали крымчан в автобусах» и «пускали ракеты по Донецку и Луганску». Также «чиновника» возмущает то, что хит, который во время полномасштабной войны с Россией стал символом Украины, «прокачивает Запад и Pink Floyd».

«Это песня садистов, мясников и преступников», – «аргументировал» Волков необходимость запрета песни.

Напомним, что в сентябре в Сети опубликовали кадры свадьбы в одном из ресторанов Бахчисарая, где гости танцевали под песню «Ой, у лузі червона калина». Инцидент вызвал ажиотаж в СМИ, на новость гневно отреагировал «глава Крыма» Сергей Аксенов.