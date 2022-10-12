Украинская поп-дива Тина Кароль опубликовала своем Telegram-канале авторский стих о главе Российской Федерации Владимире Путине, который развязал войну в ее родной стране, информирует «НБН».

Произведение звезды получилось достаточно эмоциональным, в тексте певица называет кремлевского диктатора «ошибкой природы» и «старым людоедом», который «не прикроется Богом и не спасет себя».

«Ты – не Мессия и не миссия ведет тебя», — написала артистка об убийце украинцев.

В своем стихе исполнительница предрекла Путину страшный конец жизни, написав, что диктатор выпьет яд в своем кругу, ведь на самом деле ему не служит никто. Также незавидная судьба ожидает и Россию.

«Руины и хаос ожидают твою землю», — озвучила Кароль пророчество для соседней страны, добавив, что Киев отправляет главе РФ «материнское проклятие».

Напомним, что ранее Андрей Данилко рассказал, что он думает о президентстве Владимира Зеленского.