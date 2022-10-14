Продюсер рассказал, что до начала полномасштабной войны в Украине легендарная певица была желанным гостем в Чечне и неоднократно выступала на праздниках по приглашению главы республики, в частности 11 лет назад пела на его 35-летии, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам бывшего директора звезды, она всегда уважительно относилась к Кадырову. Однако однажды исполнительница отказалась выступать на мероприятии в Чечне, куда ее пригласил ставленник Кремля. Лавров объяснил, что на тот момент знаменитость активно готовилась к встрече Нового года и пригласила на праздник родственников.

Поскольку вывезти всех родных в Чечню было проблематично, Ротару отклонила приглашение главы республики и осталась дома с семьей. Экс-директор легендарной артистки подчеркнул, что влиятельные заказчики или большие гонорары не могут подкупить ее.

Как сообщалось ранее, российский музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о болезни Ротару, из-за которой она часто жила в Крыму.