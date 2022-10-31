Бузова приехала в захваченный россиянами Донецк, где пропиарилась на несчастьях людей. Скандальная блогерша красовалась перед камерами и хвасталась своим «волонтерством» пропагандистам федеральных телеканалов РФ, информирует «НБН».

Маша Ефросинина в своем Instagram-аккаунте в разделе Stories прокомментировала «гуманитарную миссию» блогерши в оккупированном украинском городе.

Телеведущая отметила, что Бузова, как и другие российские «патриоты» после поражения их страны в войне «переобуются» и будут громко и неискренне раскаиваться за свои слова и поступки, говоря о том, что «у них не было выбора» и «их заставили». Украинка заметила, что скандальная звезда даже не потрудилась выучить текст для псевдожурналистов, а просто слушала подсказки со стороны.

По словам Ефросининой, хотя бы 20 российских блогеров могли повлиять на более 200 миллионов соотечественников, но вместо этого они доказывают свой «патриотизм».

Напомним, что российская блогерша и псевдожурналистка Ксения Собчак обвинила украинцев в нацизме, после чего Ефросинина задала ей неудобные вопросы о войне.