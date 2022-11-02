В интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой Данилко вспомнил, как его отец в состоянии алкогольного опьянения вымещал злобу на матери, информирует «НБН».

По словам артиста, ему не раз приходилось вызывать полицию, чтобы защитить родительницу от насилия. Он вспомнил, как будучи ребенком боялся стука в окно, что сигнализировало о возвращении нетрезвого отца домой и грядущем скандале.

«Света, давай побеседуем», — говорил отец артиста и напуганный ребенок подрывался с раскладушки и с табуреткой бежал к таксофону, чтобы вызвать правоохранителей.

В основном от пьяного отца доставалось матери, однако один раз он поднял руку и на сына, после чего не единожды просил прощения за этот поступок. Травмирующие события отразились на психике Данилко, в подростковом возрасте он заикался.

Певец признался, что не держит зла на покойного отца. В то же время артист предположил, что у него не сложилась семья, ведь родители не показывали ему пример.

Напомним, что ранее Данилко делал признание о личной жизни.