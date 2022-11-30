На своей Instagram-странице Лорак опубликовала откровенный снимок на фоне водоема, который, вероятно, сделала в Испании, порассуждав о любви и душе в подписи к нему, информирует «НБН».

По мнению артистки, «только любовь может навести порядок, когда хаос разрушает мечты людей». Также она порекомендовала фолловерам «соединиться с собой» и «слушать душой».

На высокопарные высказывания певицы отреагировали украинцы, которые назвали вещи своими именами, в частности, хаос – войной. Под «глубоким» текстом звезды появилось много возмущенных комментариев:

«Когда хочется подписать фото как-то многозначительно, но получается фальшиво и пусто»;

«Это война, а не хаос, как вы называете»;

«Ракеты не приносят хаос, они приносят смерть. Уже надо глаза открыть»;

«Ваш хаос живет у вас в мозгах, а в стране война. Соединись, наконец-то, с головой»;

«Предательница! Спрячься и не вылазь!»;

«Мы в этом хаосе скоро год и не до любви сейчас»;

«Едь в Украину, пусть твоя любовь с ракетами соединится»;

«Хаос и война – это разные вещи! Запомни это и не позорься. Сейчас в Украине совсем не про любовь думают»;

«Уже и комментарии о войне удалила, правда глаза колет. Везде тулит одно и то же – любовь да любовь».

Ранее украинцев разгневала певица Слава Каминская, заменив слова в песне «Червона рута».