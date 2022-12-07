Корреспондент пропагандистского издания «Московский комсомолец» рассказал, что видел Баскова на съемках новогоднего шоу «Голубой огонек», которое ежегодно появляется на российских телеэкранах, информирует «НБН».

По его словам, после того, как участники массовки сели на свои места, в зал ввели под руки артиста, который хромал на одну ногу, было видно, что каждый шаг ему дается с большим усилием. Певцу помогли подняться на сцену, где он не двигался с места.

В ноябре в СМИ просочилась информация о госпитализации Баскова, однако он успокоил фанатов, рассказал, что лечит ногу, но скоро поправится.

Также общественность обсуждает изменения во внешности артиста. Путинист существенно набрал вес, что также подогревает разговоры о его серьезной болезни.