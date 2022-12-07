На своей Facebook-странице артистка опубликовала видео, в котором похвасталась подарком от поклонницы – удлиненным черным пуховиком от российского бренда, информирует «НБН».

Лолита расхвалила верхнюю одежду, внутренняя часть которой ей напомнила бронежилет, призвав поклонников приобрести себе такую новинку.

Под видео на артистку посыпалась критика от пользователей соцсети за дешевую рекламу. Кроме того, украинцы упрекнули ее в молчании о преступлениях России в их стране. Комментаторы отметили, что «броник» певице понадобится, если она когда-нибудь решится приехать в Киев.

Напомним, что ранее Лолита рассказала, как она была «влюблена» во Владимира Зеленского и заявила, что она «замужем» за Россией.