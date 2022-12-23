На концерте в российской столице, посвященном захватчикам, врачам, которые спасают им жизнь после участия в «СВО», и семьям оккупантов, Басков вручал военным Путина награды и проспонсировал войну.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал певца.

Путинист цинично поблагодарил всех, кто «защищает, спасает и рискует своей жизнью» в Украине, где якобы «людям просто не дают долгие годы спокойно жить».

Басков не ограничился только хвалебными словами в адрес оккупантов, но и решил присоединиться к «помощи» и оказать «дополнительную заботу» захватчикам и их семьям, отдав им миллион рублей.

«Надеюсь, что мой скромный вклад поможет хоть немного в этом», — заявил певец.

Напомним, что ранее российские СМИ сообщили о серьезных проблемах со здоровьем Баскова, рассказав об инциденте на съемках новогодней программы.