В своем Instagram-аккаунте Линникова не перестает жаловаться на то, что ее хейтят за участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Девушка «не понимает», почему ее жестко критикуют и издеваются над ней в Сети, информирует «НБН».

Модель показала вирусное видео из TikTok, где ее поместили на фоне руин в Украине и заявила, что окружающим за это должно быть стыдно. По ее мнению, такие ролики и ненавистные сообщения ничего не изменят, при этом она призвала фолловеров подавать жалобы на подобные публикации, поблагодарив за «поддержку и понимание».

«Людям должно быть стыдно буллить 22-летнюю по поводу ситуации, которая не под ее контролем», — написала россиянка.

Помимо этого, Линникова опубликовала сообщения, которые ей якобы прислали «украинцы». Они выразили сожаление относительно «недостойного» поведения их «сограждан» в отношении конкурсантки РФ на «Мисс Вселенная».

Как сообщалось, российский певец Николай Басков пожертвовал миллион рублей оккупантам.