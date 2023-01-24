В интервью российскому изданию «Дни.ру» Повалий высказалась о войне России против Украины. Певица заявила, что оккупанты «спасают» ее родную страну, информирует «НБН».

Артистка объяснила, что она «с детства привыкла быть там, где правда», поэтому в кровавой войне она заняла сторону страны-агрессора. Исполнительница считает, что Украину нужно «вернуть из зомбированного состояния к нормальной жизни».

Повалий отметила, что с 2014 года она «жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе и за что там убивают людей», однако сейчас, по ее словам, наступило «время справедливости».

«Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это и идет борьба», — цинично заявила певица.

Артистка добавила, что в преступных действиях России она видит «свое спасение и спасение Украины» и чувствует, что государство-террорист ее «защищает». По мнению Повалий, Путин выполняет «историческую миссию».

«Владимир Путин для меня – этот тот человек, который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую», — уточнила исполнительница.

Ранее украинский певец Павел Зибров рассказал, как закончилась его 28-летняя дружба с Повалий.