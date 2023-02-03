Об этом рассказывает «НБН» ссылаясь на официальные данные Министерства культуры и информационной политики Украины.

МКИП рассказывает о том, что за время российско-украинской войны полностью уничтожена была третья часть со всех повреждённых культурных объектов Украины, то есть — 471 объект.

Кроме того, в министерстве рассказали о том, что за последний месяц российско-украинской войны пострадало целых 82 объекта. Большая часть из них находится либо на оккупированных территориях, либо на деоккупированных территориях.

Лидером по количеству повреждённых культурных объектов является Херсонская область, также значительная часть размещена на временно оккупированной территории Донецкой области.

Напомним, что временем ранее армия Российской Федерации совершила очередной обстрел по Херсону, в ходе которого погиб 5-ти летний ребёнок.