84-летняя актриса подтвердила, что ее убрали из «Современника» из-за якобы просьбы ее недовольных сограждан. Однако Ахеджакову не пугает увольнение с работы, штраф за «дискредитацию» российской армии и потенциальное признание «иноагентом», информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Театральный деятель заявила, что она не намерена убегать и прятаться из-за своей позиции. Знаменитость назвала родную страну «уродиной», однако добавила, что не планирует переезд из Москвы.

«Это моя «родина-уродина». Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, чтобы отсюда убегать. Пусть они уезжают. Я никуда не поеду, я здесь должна все это пережить. Слишком долго живу здесь», — сообщила актриса.

Напомним, украинский артист Андрей Данилко заявил о намерении вернуться в Москву, когда ему разрешат въезд на территорию РФ. Он объяснил, что будет делать в российской столице.