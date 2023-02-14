Как сообщает «НБН» со ссылкой на радио «Комсомольская правда», он сказал, что у него нет необходимых навыков.

Он добавил, что его сын неоднократно посещал оккупированный Донецк и Луганск и планирует сделать это снова.

— А в каком качестве он там был? — уточнил ведущий. — В качестве музыканта. — Это нужнее? — Смотрите. Он взрослый человек законопослушный. Вы на что намекаете?! Чтобы он добровольцем пошел? — Ну те, которые сейчас являются в телеэкране очень большими патриотами, к ним и спрос у аудитории достаточно большой. — Да, мне часто пишут: «Почему сам не берешь автомат и не уйдешь». Ну мне 71 год, и не знаю, стоит ли мне сейчас бросать заниматься тем, что я делаю. И я, и мой сын старший не вылезаем из госпиталей, поем для наших ребят. Что лучше будет, если мы туда поедем? — Ну я не вас имел ввиду. Я о сыне говорил… — У моего сына такая же ситуация. Он не служил. У него нет таких навыков.

Газманов один из ярых сторонников войны в Украине. Он выступает на «патриотических» концертах и регулярно выражает поддержку российской агрессии. Недавно он и ряд других российских артистов и пропагандистов были включены в санкционный список Канады.

Также ранее мы писали о том, что ведущие росСМИ опозорились фейком о концерте Rammstein: пропагандисты «вписали» Газманова в выступление рокеров