Грандиозное песенное шоу «Евровидение-2023» будут вести британцы Ханна Веддингхэм, Алиша Диксон, Грэм Нортон, Мел Гедройц, Райлан, Скотт Миллз, Сэм Квек и Клэр Суини. Их коллегами станут двое украинских звезд.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Суспільне».

Корреспондентом масштабного песенного состязания станет телеведущий Тимур Мирошниченко. Одной из ведущих конкурса будет рок-дива, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая вместе с радиоведущим Грэмом Нортоном, актрисой Ханной Веддингхэм и телеведущей Алишей Диксон проведет финал «Евровидения» 13 мая.

Украинская певица призналась, что для нее одновременно страшно и радостно быть частью грандиозного шоу. Исполнительница не сомневается, что даже во время войны наша страна продемонстрирует свою прекрасную культуру на самом высоком уровне.

Мирошниченко, который уже 20 лет является частью украинской семьи «Евровидения», будет вести прямую речь с арены Ливерпуля, а также за кулисами пообщается с артистами.

«Я рад быть комментаторским голосом Украины из Ливерпуля, знакомить новых и существующих поклонников «Евровидения» со всеми событиями прямо из Арены и, несомненно, некоторыми эксклюзивами из-за кулис», — отметил телеведущий.

Напомним, что по прогнозам букмекеров конкурсанты из Украины могут победить на «Евровидении» второй год под ряд.