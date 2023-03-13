На одном из сайтов в РФ появилась информация о том, что Барских якобы приедет в Москву и примет участие в премии «МУЗ ТВ». Непроверенная информация вызвала гнев путинистов, которые всерьез поверили, что артист приедет в Россию, информирует «НБН».

Первой высказала свое недовольство по этому поводу актриса, звезда советского фильма «Красная шапочка» Яна Поплавская. В своем Telegram-канале она оставила ссылку на сайт, якобы продающего билеты на премию с участием Барских, который «полил помоями» ее страну.

Россияне перешли на сайт и начали требовать от организаторов убрать из программы Барских, «иноагентов» и других людей, которые выступают против РФ.

На скандал в сети обратили внимание российские СМИ, которые быстро распространили дезинформацию о приезде украинского певца в Москву.

Организаторам премии «МУЗ ТВ» пришлось оправдываться за фейк. На сайте телеканала опровергли сообщения об участии артиста в мероприятии, призвав россиян проверять актуальную информацию на их официальном ресурсе.

Напомним, российская модель рассказала СМИ об отказе украинской певицы Софии Ротару выступать на кооперативах для граждан РФ.