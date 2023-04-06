В интервью российской телеведущей Насте Ивлеевой Баста рассказал, что он хотел бы выехать за границу. Однако этому препятствует нежелание супруги покидать родную страну и сотрудники, которые находятся у него в подчинении, информирует «НБН».

Откровения артиста, который посещал временно захваченный Крым, вызвали истерику у его соотечественников. Россияне намерены оставить исполнителя-«предателя» без заработка, запретив ему выступать.

В пропагандистских Telegram-каналах распространяется документ, автор которого требует отменить концерт рэпера в Ставрополе, который запланирован на 8 июня.

Автора обращения разозлила фраза Басты «смотрим кино дальше», где под словом «кино» он подразумевал войну. По его мнению, артист глумится над погибшими оккупантами и унижает захватчиков, которые воюют в Украине.

Отметим, что ранее начали отменять в РФ шоу Ани Лорак. Пропагандистские СМИ распространили информацию о том, что певица якобы помогала ВСУ. Артистка попыталась оправдаться перед россиянами, однако исполнительницу уже объявили нежеланным гостем в городах страны-агрессора.