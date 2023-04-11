В интервью YouTube-каналу NewsMaker звезда призналась, что полностью отказалась от исполнения своих русскоязычных песен, кроме того, она не планирует переводить их на украинский язык, информирует «НБН».

По словам Кароль, на полке лежат более десятка ее хитов на русском языке, перевод которых сделать не так просто, особенно манифестно-лирических композиций.

В то же время знаменитость готова дать право исполнять ее песни тем, кто хорошо переведет их на украинский. Сама же поп-дива делать это не намеренна.

Кароль добавила, что было сложно отказываться от своих хитов на русском языке, поскольку, приняв такое решение, она потеряла часть своей аудитории. Однако для звезды это принципиальная позиция и один из шагов в ее информационной войне.

Напомним, что в прошлом месяце дуэт TVORCHI, который в этом году представит нашу страну на «Евровидении», обновил конкурсную песню.