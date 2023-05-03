Демин, общаясь с подписчиками на своей Instagram-странице в разделе Stories, ответил на вопрос раздражал ли его кто-то из приглашенных звезд в утреннем шоу или интервью, информирует «НБН».

Радиоведущий вспомнил случай, когда к нему в студию пришла российская певица, участница группы «Тату» Юлия Волкова. Он не стал раскрывать, когда произошел этот случай, однако рассказал, что именно его шокировало в поведении артистки.

По словам Демина, российская знаменитость во время эфира вела себя по-хамски, особенно ему запомнилось то, что Волкова положила ноги в грязной обуви на стул.

Ранее российский телеканал опозорился сюжетом об украинской певице Тине Кароль. Пропагандисты заявили, что поп-дива была любовницей Зеленского и якобы «выдавила» из страны Ани Лорак и Светлану Лободу.