В интервью Алине Доротюк продюсер вспомнил, что шесть лет назад, когда «Евровидение» организовывали в Киеве после победы Джамалы, Руслана вместе с ее мужем Александром Ксенофонтовым вмешались в подготовку шоу, что вернулось знаменитости «бумерангом» в этом году, информирует «НБН».

По словам Боднарчука, его выбрали креативным продюсером «Евровидения-2017» и он три месяца работал над шоу с командой из Швеции. В один момент Руслана и ее муж «рейдерски» захватили этот процесс, отстранив команду режиссера.

Продюсер отметил, что тогда концепция «Евровидения» не предполагала выход на сцену звезды в финале, однако она устроила масштабный перформанс, в то время, как акцент должен был быть на номере Джамалы, которая привезла конкурс в Киев.

Боднарчук отметил, что в этом году артистка должна была быть на сцене грандиозного мероприятия, однако сработал «эффект бумеранга» и ей не дали выступить в финале шоу.

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