В интервью Дмитрию Гордону Пономарев рассказал, что существовала теория о том, что если артист не поедет в Россию, а через РФ не вернется в Украину, его здесь не признают, информирует «НБН».

Музыкант признался, что еще в 1995 году его приглашали переехать в соседнюю страну, однако еще до этого, будучи русскоязычным, он твердо решил быть именно украинским певцом.

По словам Пономарева, для него до сих пор загадка, почему он решил исполнять в основном песни на украинском языке, отказавшись от концертов на огромной территории и большего количества гонораров.

Звезда считал, что в РФ артистов много, а в Украине мало и нужно, чтобы их было больше. Певец добавил, что не пожалел о своем решении, особенно когда увидел, как в стране-агрессоре принимают Ани Лорак и Таисию Повалий.

Напомним, блогер Богдан Беспалов рассказал, что певица MARUV может уехать строить карьеру в Москву, если не сможет оправдать свое молчание о войне после победы Украины.