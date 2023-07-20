Горбунов в своем Instagram-аккаунте записал видео, в котором попытался оправдаться за намерение снять сериал. Телеведущий сообщил, что его компания «Прототип Продакшн» участвовала в конкурсе, которое объявило государство, информирует «НБН».

По словам звезды украинского телевидения, 33 миллиона гривен за 24 серии кинокартины «совсем небольшие средства» и Украина должна создавать комедийный контент, поскольку защитники «хотят позитива».

Пользователям Сети оправдания шоумена показались неубедительными. Украинцы начали под видео оставлять гневные комментарии, отметив, что деньги в первую очередь должны идти на помощь ВСУ, поскольку военные постоянно нуждаются в амуниции, машинах и дронах. Граждане напомнили Горбунову, что защитникам некогда смотреть сериалы.

Ранее стало известно, как киевский ресторатор Миша Кацурин сделал предложение певице Наде Дорофеевой. Артистка призналась, попрощалась ли она со своей девичьей фамилией после свадьбы.