В интервью ВВС лидер «Бумбокса», который с февраля прошлого года является военнослужащим ВСУ, рассказал, какие чувства вызывают у него фанаты из России, информирует «НБН».

По словам Хлывнюка, он не испытывает к российским поклонникам ненависть, они вызывают у него жалость и отвращение. Музыкант отметил, что были и те фанаты, которые после начала полномасштабной войны писали ему слова сожаления, признаваясь, что им стыдно за своих сограждан-захватчиков.

Артист понимает, что среди тех, кто пришел убивать украинцев, могут быть почитатели его творчества и слушатели песен «Бумбокса». От осознания этого Хлывнюку противно и даже печально, поскольку его музыка не смогла привить слушателю правильные моральные ценности.

Говоря о своих русскоязычных треках, музыкант признался, что возможно он будет их петь через несколько лет после войны. При этом фронтмен «Бумбокса» видел ужасы, которые оккупанты принесли на нашу землю, и сейчас он не может представить, как исполняет свои композиции на русском языке.

Напомним, Андрей Данилко высказался о влиянии артистов на политику, рассказав, за что граждане РФ хотят ему «снести голову».