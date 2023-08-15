Сумская в своем Instagram-аккаунте опубликовала фотографии из «Подольской Швейцарии» в Сатанове. Актриса рассказала, что несколько дней она отдыхала в спа-отеле, расхвалив украинский райский уголок, куда она отправилась для перезагрузки и восстановления сил, информирует «НБН».

Публикация знаменитости, которая, вероятно, была рекламной, разгневала пользователей соцсети. Подписчики в комментариях заявили, что такие посты неуместны в военное время, посоветовав ей оздоравливаться «молча». Некоторые упрекнули народную артистку в том, что не все военные и украинские семьи могут позволить себе такой роскошный отдых и восстановление.

Сумская попыталась оправдаться за публикацию, сообщив, что она ни на минуту не забывает о защитниках, продолжая поддерживать их и собирать для них средства. При этом звезда отметила, что этот спа-отель оборудован для лечения военнослужащих, кроме того, в этом месте украинцы могут на время забыть об ужасе, который происходит вокруг.

Ранее рэпер Потап прокомментировал хейт в его адрес со стороны украинцев, назвав их претензии «чушью».