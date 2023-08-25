В интервью «Слава +» певец откровенно рассказал, что желания воевать у него не было ни в первый день полномасштабного вторжения РФ, ни сейчас. По словам лидера группы «Антитела», ни у кого нет желания погибнуть от выстрела, мин или просто убивать, информирует «НБН».

«Я не буду врать», — подчеркнул музыкант, отметив, что он не хочет возвращаться в зону боевых действий.

Тополя сообщил, что он вернется на поле боя, если поступит соответствующее распоряжение от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Музыкант признался, что после возвращения с фронта первые месяцы была «ломка», желание вернуться, что он объяснил особым состоянием психики. Однако удовольствия от участия в боевых действиях певец не получал. Сейчас исполнитель с другими участниками коллектива используют свою медийность, чтобы улучшать условия для защитников, покупая для них необходимое.

Ранее фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк рассказал, как относится к своим фанатам из РФ и планирует ли он петь свои хиты на русском языке.